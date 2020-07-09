Доказательства, предоставленные следственным отделом по Ленинскому району, признали весомыми для вынесения приговора 28-летнему мужчине, пытавшемуся убить сокамерника. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

По материалам следствия известно, что 4 марта около 18:30 двое осужденных находились на территории коммунально-бытового обслуживания одного из исправительных учреждений. Между 22 и 28-летним мужчинами давно был конфликт на почве оскорблений одним заключенным другого.

Когда рядом никого не оказалось, 28-летний заключенный достал из бушлата кусок жести и предупредил оппонента, что давно обещал убить его. Удерживая 22-летнего заключенного, он начал ударять его жестью по голове, шее и груди. Пострадавшему удалось вырваться от нападавшего сокамерника, далее на произошедшее оперативно отреагировали сотрудники исправительного учреждения.

Надзиратели пресекли агрессивные действия нападавшего и отправили пострадавшего к врачам.

Злоумышленник свою вину не признал и в суде выдвигал различные версии, дабы избежать наказания. Но суд счел доказательства следствия весомыми и приговорил мужчину к одному году и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Это наказание частично суммировалось с ранее назначенным.