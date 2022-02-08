Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.

— Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить, — отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо?

В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет.

Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам.

— В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ.

Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве.

О принятых решениях по этому вопросу буду вас информировать, — пообещал Володин.