Партия «Единая Россия» предлагает законопроект, который позволит 3,5 миллиона россиян легализовать гаражи, землю под ними и уберечь имущество от сноса, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Согласно предлагаемым нормам закона о «гаражной амнистии», сократится перечень документов, которые необходимо собрать для оформления гаража в собственность, снизятся и денежные траты на эти бюрократические процедуры.

Сегодня, по данным Росреестра, кадастровая оценка участков в зависимости от региона может составлять от пяти до семи тысяч рублей без учета госпошлины. Обо всем этом в ходе онлайн-дискуссии с экспертами и профильными ведомствами 1 февраля рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

В случае принятия закона для легализации гаражного бокса собственнику будет необходимо собрать лишь справку о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или любой другой подтверждающий документ, например, техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации.

Регионы могут самостоятельно расширить этот список, но только в случае, если в них существуют еще какие-то правоустанавливающие документы на гараж.

Предполагается, что «гаражная амнистия» будет действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2026 года.

Павел Крашенинников особо подчеркнул, что закон не будет распространяться на так называемые ракушки, которые считаются движимыми объектами.

— Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью, — говорит депутат.

Отдельные положения законопроекта регламентируют процедуру обращения с земельными участками, на которых стоят гаражи. Ранее их можно было изъять без каких-либо компенсаций для собственника. Новый закон не позволит этого сделать даже в случае строительства федеральных дорог.

Документ уже поддержали профильные ведомства и общественные объединения. В частности, в Росреестре назвали гаражную амнистию «демонстрацией баланса частных и публичных интересов».

— Мы, с одной стороны, должны дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут этого сделать. С другой стороны, не должны дать возможность легализовать откровенный самострой, возведенный со всеми возможными нарушениями действующих правил создания объектов капитального строительства, — отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя законопроект, подчеркнул, что он направлен на защиту интересов граждан.

— Самое главное, что движение началось. Важно, чтобы закон был принят и работал на всей территории страны, — сказал он.

В Саратовском региональном отделении Всероссийского общества автомобилистов также поддержали законодательную инициативу комитета по госстроительству и законодательству.

— Гаражная амнистия позволит в упрощенном порядке узаконить свое имущество многим жителям нашей области. Сейчас люди вынуждены тратить время и ресурсы на судебные тяжбы, чтобы доказать право на владение своими гаражами. Нужно сказать, что гаражи по-прежнему остаются востребованы у автомобилистов, особенно в спальных районах, где есть большие проблемы с парковкой.

Удобен и предложенный принцип одного окна. Важно, что для жителей минимизируют затраты, оплата госпошлин не потребуется. Думаю, что в нашей области многие воспользуются новыми возможностями, — отметил председатель регионального отделения ВОА Дмитрий Зиновьев.

Разработчики закона изучили опыт 55 регионов. Практика, выработанная на уровне субъектов, будет учтена при принятии поправок во втором чтении законопроекта при урегулировании спорных положений документа.

В ходе онлайн-дискуссии озвучивались еще несколько моментов, которые будут приняты во внимание при доработке закона.

В частности, дополнительные послабления будут получать люди с ограниченными возможностями. Им дадут приоритет на получение земельного участка под гаражный бокс и места для стоянки их автомобилей рядом с жилищем. Также в законе будет определен порядок наследования неоформленного гаража и земли.

— Это важная тема, нам ее надо обязательно отразить в законе, — отметил Павел Крашенинников.

Закон вынесут на рассмотрение депутатов парламента уже в марте.