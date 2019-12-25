Житель Заводского района предстанет перед судом за убийство супруги и незаконный оборот оружия.

Напомним, 38-летний мужчина испытывал неприязнь к жене и решил убить ее. 28 мая она забрал ее с работы и предложил прогуляться в Корольковом саду, на что женщина согласилась.

Будучи в лесопосадках, злоумышленник сделал контрольный в голову супруги и закипал ее тело. Однако через два дня его нашли полицейские и завели уголовное дело.

Обвиняемого заключили под стражу. На допросе он не признал вину, ссылаясь на то, что выстрел был случайным.

Сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу.