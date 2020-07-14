Владельцы ресторана «Азиатский стиль» в Саратове убрали свои незаконные постройки на Набережной Космонавтов. Об этом сообщили в администрации.

Вчера, 13 июля, мэрия опубликовала извещение о проведении конкурса по размещению летнего кафе на освободившемся месте.

Напомним, ранее по решению суда свои постройки демонтировали рестораны «Дольче Вита» и «Старый город».

В июне мэр встречался с местными предпринимателями и объяснял, что можно принять участие в конкурсе по размещению нестационарных летних кафе, но только после освобождения незаконных построек.