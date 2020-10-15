Домой Рубрики Новости Саратова Закрывают движение на сутки по улице Мичурина в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Закрывают движение на сутки по улице Мичурина в Саратове По Новости Саратова - 15.10.2020 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 9:00 15 октября до 20:00 16 октября для работ энергетиков закрывают проезд по улице Мичурина на участке от Радищева до Провиантской. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”. На месте выставят предупреждающие знаки и ограждения. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Юлия Литневская проверила, как организовано питание для школьников младших классов Ученые СГЮА вошли в состав Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ Вандалы чистят свои ботинки на Вечном огне в Красноармейске ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Юлия Литневская проверила, как организовано питание для школьников младших классов Новости Саратова - 15.10.2020 0 Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская провела рейд по школам своего избирательного округа с целью проверки организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Вопрос... Ученые СГЮА вошли в состав Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ 15.10.2020 Вандалы чистят свои ботинки на Вечном огне в Красноармейске 15.10.2020 Стало известно чем завтракают саратовцы 15.10.2020 Заводской район Саратова остался без воды 15.10.2020