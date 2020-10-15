С 9:00 15 октября до 20:00 16 октября для работ энергетиков закрывают проезд по улице Мичурина на участке от Радищева до Провиантской. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”.

На месте выставят предупреждающие знаки и ограждения.