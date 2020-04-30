И.о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал ситуацию со средствами защиты.

— Закупка средств индивидуальной защиты, объявленная ранее областным госучреждением «Саратовский аптечный склад» (Сергей Горячев — прим. ред.), отменена. Договор расторгнут, ущерб бюджету не нанесен. Директор учреждения отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Готовы предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам по указанной планировавшейся закупке, — заявил он.