В Саратове закупили смотровую вышку для нового пляжа «Покорители Волги». Об этом в прямом эфире ЦУР в соцсети Instagram рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

— Штат будущих матросов-спасателей уже определен. Есть конкретные фамилии людей, которые будут дежурить. Закуплены спасательные средства: спасательные круги аптечки шлюпки. Приобретена спасательная смотровая вышка. Она будет стоять посередине пляжа», — сообщил он.

Он отметил, что вопрос подготовки к открытию контролируется на самом высоком уровне и новый пляж будет одним из самых безопасных в Саратовской области. Напомним, первым днем работы зоны отдыха должно стать 4 июля.