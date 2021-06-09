В Саратове следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с октября 2017 по март 2021 года замдиректора по логистике одного из акционерных обществ города Саратова получил от директора общества с ограниченной ответственностью частями взятку в виде денежных средств в общей сумме не менее 248, 465 тысячи рублей, путем их перечисления на банковскую карту. Незаконное вознаграждение предназначалось за выбор организации в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, речь идет о полиграфическом комбинате. Напомним, этот объект выставлен на продажу за 329,1 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Доказательства закрепляются, выявляют иные эпизоды противоправных действий подозреваемого. Расследование продолжается.