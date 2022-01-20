В ночь на 20 января, сотрудники Службы спасения Саратовской области вывели из леса заблудившегося мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 0:40 поступило сообщение о том, на территории лесопарка «Кумысная поляна» заблудился мужчина. К тому времени, как его нашли, саратовец сильно замерз. Спасатели на снегоходе довезли его до дороги и передали медикам. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В этот же день в Ершовском районе двое мужчин 58 и 59 лет застряли в снегу на «ВАЗ-2107» между поселком Орловка и Целинный. Спасатели помогли им выбраться из снежного плена, от помощи медиков они отказались.