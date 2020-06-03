Заместитель главы Саратова Максим Леонов сказал, что не видит законного компромисса в ситуации с летними кафе на Набережной Космонавтов. Его комментарий распространяет пресс-служба мэрии.

— В настоящее время право на размещение нестационарных торговых объектов, к которым относятся и летние кафе, регулируется положениями муниципальных правовых актов.

Согласно требованиям, бизнесмены имеют право разместить нестационарный торговый объект или летнее кафе строго определенной площади по точному адресу в течение конкретного срока. Все эти положения прописаны в договоре, который заключается с предпринимателем. Там же указано, что после окончания срока действия соглашения владелец, подчеркиваю, обязан демонтировать объект и привести прилегающую территорию в порядок в течение пяти календарных дней.

В настоящее время ряд предпринимателей произвели самозахват муниципальной земли, фактически построив капитальные объекты и лишив город части зеленой зоны на набережной Космонавтов. Они поставили себя в положение нарушителей закона, при этом забрав у города и добросовестных бизнесменов возможность принять участие в очередных конкурсах на размещение нестационарных торговых объектов.

Владельцы некоторых мест общественного питания, по сути, объявили себя коммерческой элитой, нарушив все нормативные акты о защите добросовестной конкуренции. Теперь же, манипулируя на теме ущемления прав предпринимателей, они подталкивают муниципалитет к нарушению законодательства, используя различные рычаги воздействия.

Бизнесмены апеллируют к тому, что занимаются благоустройством городских территорий, и на этом основании их незаконно возведенные постройки можно оставить, но в Саратове есть примеры взаимовыгодного сотрудничества и соглашений, достигнутых на основе соблюдения законов.

Они касаются, например, кафе и ресторанов, работающих на проспекте Кирова. Там предприниматели смогли сделать выносные, а не стационарные точки.

Поведение бизнесменов с Набережной Космонавтов выглядит особенно вопиющим на фоне того, что коммерсанты всего города, десятки кафе и ресторанов, сезонные торговые точки по продаже елок, овощей и фруктов придерживаются законов. Если будет создан прецедент, у них возникнет резонный вопрос: почему кому-то можно, а мне нет?! Почему какие-то заведения, как, например кафе «Буратино», «Русь», в свое время сносились громко, с общественным порицанием, а теперь для кого-то делают исключения?! По кафе «Старый город» решение суда уже состоялось и вступило в законную силу, а почему по остальным делам муниципалитет должен изменить свою позицию?!

Администрация города не готова и не будет нарушать закон и способствовать неисполнению решения суда в угоду самоназванной элите.

Хочу отметить, что начиная с 2021 года в части размещения нестационарных торговых объектов и объектов общепита будет разработана новая схема на следующие пять лет. На этот же срок будут проведены соответствующие конкурсы, и предприниматели получат возможность размещать постройки на весь указанный период. Но начало данных конкурсных процедур будет возможно только после полного освобождения территорий от ранее размещенных объектов, — заявил Максим Леонов.