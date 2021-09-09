В пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась пресс-конференция, посвященная молодежной карте для бесплатного посещения культурных мероприятий «Пушкинская».

Заместитель министра Светлана Каляева рассказала о том, какие мероприятия можно посетить, получив ее. Она коснулась значимой для Саратовской области тематики покорения космоса. По ее словам мероприятия, посвященные 60-летию полета в космос Германа Титова также можно бесплатно посетить, воспользовавшись картой.

Также замминистра подчеркнула, что новый парк Покорителей космоса, открывшийся в Саратовской области 12 апреля работает на безвозмездной основе, и любой желающий соприкоснуться с историей советский космонавтики может бесплатно посетить его.