Заместитель главного врача городской станции «Скорой медицинской помощи» Саратова по оперативной работе Юрий Резник на сегодняшнем брифинге в минздраве рассказал о том, как проходит госпитализация при вызове.
— Пациента с пневмонией осматривает врач, если течение болезни легкое, то оно, как и ОРВИ, лечится амбулаторно. Есть рекомендации, при которых человека кладут в больницу.
Госпитализация в инфекционные стационары отличается от госпитализации в соматические. Это соблюдение ряда правил, чтобы предотвратить повторное заражение пациентов или перекрест инфекций. Необходимо время на подготовку мест, передачи от сотрудников скорой в приемное отделение, — отметил он.
Медик уточнил, что в некоторых случаях госпитализация пациентов, которые в относительно удовлетворительном состоянии, может быть отсрочено. Списки пациентов передают в поликлинику для контролирования терапевтов.
В любом случае, если вызывает скорую человек в тяжелом состоянии, то он будет в приоритете. Даже перед вызовами больными с пневмонией.
Конечно, только мы скорую ждём вот уже 4 сутки
На «скорой» не кому работать, все болеют. У меня ощущение, что наши власти обрекли нас на естественный отбор. На тот, который характеризовал первобытный строй.
Да, мы скорую ждали двое с половиной суток. Сегодня приехала скорая. Доктор действительно замечательный, как в основном и все сотрудники скорой. У жены двусторонняя пневмония с поражением легких на 30% ( подтверждено КТ). Но госпитализировать доктор больную не смог из-за отсутствия мест в больницах. По телефону ему ответили, что забирают сегодня только по вызовам за 30 октября ( между тем сегодня уже 8 ноября). Нас просто поставили в так называемые «списки ожидания» ( во как в нашей медицине появился новый термин). Стыд и позор Вам господин Костин за организацию такой работы. А Вы все рапортуете как у Вас в Министерстве все хорошо организовано.
А не пробовали поработать в « полях» , пообщаться с пациентами.
А где взять терапевта из поликлиники для контроля? Их там нет — они либо болеют либо уволились. А те что остались к вам не придут в лучшем случае позвонят по телефону. А когда вы придете в поликлинику на прием вас еще и отлают как следует. Объяснив как же вы надоели что еще живы.
Какое наглое вранье! У свёкра температура несколько дней подряд выше 39 и ужасный кашель! Врачи из поликлиники ставят диагноз грипп и больше никаких ни анализов, ни осмотров. Вызвали вечером скорую, она приехала в 3 часа ночи, осмотрели и спрашивают «Госпитализировать будем? Госпитализация нужна, но мест нет. Ждите, вам позвонят». На следующее утро начали звонить по всем горячим линиям — вывод один — работать никто не хочет, помогать тем более! Когда звонили в скорую с вопросом про госпитализацию, нам сказали что таких как мы больше 300 человек, ждите!!! А дальше классная фраза «Ну если вы договоритесь о месте в какой-нибудь больнице, то мы вас отвезем» — вот оно Бесплатное медицинское такси, ни о какой помощи речи не идет! Когда уже обзвонили все что могли, пришла врач (откуда не знаю даже), поставила диагноз Пневмония в запущенной форме, выписала лекарства и пока все.
Всё это было ясно с самого начала, только министерские крысы как обычно бездействует и занимаются рисованием левых отчетов. Сократили врачей, сократили бригады скорой помощи, маленькая зарплата, большая нагрузка и ответственность. Это вам не на ж….пе сидеть и отчёты клепать.
Мы ждали скорую 5 дней, звонили каждый день, но нам отвечали, что мы в очереди ждите, в итоге стало хуже звонили обрывали телефон просили приехать оказать реанимацию, человек задыхался, скази некому, позвонили в частные скорые асконы и ди центра, они приехать отказались, в итоге человек умер недождавшись. Мы даже ездили на Хользунова умоляли приехать, ни кто не поехал, скорая через полтора часа как умер приехала чтоб тупо дать бумажку.
У нас похожая ситуация, скорую ждали три дня (к слову она до сих пор не приехала) отвезли сами маму в больницу, далее реанимация, ивл и мучительные дни ожидания..
У брата тёщу ударил инсульт, так вот они ждали скорую 8 часов( все платные ехать отказались, мотивируя тем, что человек без сознания), приехавший врач сказал, что они ещё быстро приехали, т. к. вызов был в приоритете и что по пневмонии очередь вообще на двое суток! Слов нет-остались одни буквы… и те все нецензурные!