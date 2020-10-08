Заместитель главного врача городской станции «Скорой медицинской помощи» Саратова по оперативной работе Юрий Резник на сегодняшнем брифинге в минздраве рассказал о том, как проходит госпитализация при вызове.

— Пациента с пневмонией осматривает врач, если течение болезни легкое, то оно, как и ОРВИ, лечится амбулаторно. Есть рекомендации, при которых человека кладут в больницу.

Госпитализация в инфекционные стационары отличается от госпитализации в соматические. Это соблюдение ряда правил, чтобы предотвратить повторное заражение пациентов или перекрест инфекций. Необходимо время на подготовку мест, передачи от сотрудников скорой в приемное отделение, — отметил он.

Медик уточнил, что в некоторых случаях госпитализация пациентов, которые в относительно удовлетворительном состоянии, может быть отсрочено. Списки пациентов передают в поликлинику для контролирования терапевтов.

В любом случае, если вызывает скорую человек в тяжелом состоянии, то он будет в приоритете. Даже перед вызовами больными с пневмонией.