Замглавы Энгельсского района по социальным вопросам Иван Дзюбан решил покинуть свой пост. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.

— Сегодня пройдет мой последний рабочий день в качестве замглавы администрации Энгельсского района по социальной сфере. Конечно, в первую очередь, хочется поблагодарить команду профессионалов и тех, кто с конструктивной критикой заставлял двигаться вперед и развиваться, — написал он в сообщении.

Также он поблагодарил своих коллег, родителей и всех жителей района, отметив их вклад в общее дело.