В октябре 2020 года заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрий Петряйкин проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

14 октября встреча пройдет с 10:00 до 11:00 на Советской, 10 в Лысых Горах — здание отдела полиции, с 12:00 до 13:00 в здании военкомата на Чапаева, 94 в Калининске.

21 октября с 11:00 до 12:00 в здании казначейства, кабинете следователя СО на Калинина, 32 в поселке Ровное, в СО по Энгельсу на улице Красноармейская, 16 в Энгельсе с 14:00 до 16:00 в этот же день.

Попасть на прием можно по предварительной записи, можно сделать это по телефонам: +7-845-228-38-46, +7-845-274-14-72.