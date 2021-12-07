Задержан подозреваемый в ложном сообщении об акте терроризма в саратовском аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает ЛУ МВД на транспорте.

Напомним, 1 декабря в полицию поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в аэропорту. Служба безопасности эвакуировала из здания 335 человек и вызвала специалистов, но взрывоопасных предметов так и не обнаружили.

Сотрудники транспортной полиции совместно с ДПС установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Саратовской области. Ему грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.