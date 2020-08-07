Сегодня, 7 августа, саратовские ветераны с замглавы администрации Саратова по соцсфере Александром Бурмаком осмотрели четыре территории, чтобы выбрать, где будет стоять стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в мэрии.

Она может быть установлена в Заводском районе города, поскольку здесь было много оборонных предприятий, выпускающих продукцию для фронта.

Поскольку такие организации были и в других районах, там планируют поставить копии памятника, но поменьше.

Больше всего делегацию привлек сквер около подшипникового завода на проспекте Энтузиастов. Напомним, ранее глава Саратова Михаил Исаев предлагал местным жителям выбрать место для установки стелы.