Сегодня, 8 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась пресс-конференция посвященная нацпроекту «Культура», на которой заместитель министра культуры Владимир Баркетов рассказал о мероприятиях, нацеленных на культурное развитие населения.

Нацпроект «Культура» реализуется на территории Саратовской области уже третий год. За это время проделана большая работа: проведен капитальный ремонт детского театра кукол Теремок, построен новый клуб в селе Семено-Полтавка, отремонтированы девять культурно-досуговых учреждений Саратовской области, создано девять модельных библиотек в новом формате, позволяющих посетителям получить более широкий спектр услуг. В десяти районах области созданы кинозалы, в каждую детскую школу искусств закупили новое фортепиано.

Также Владимир Баркетов рассказал о том, что значимый для региона парк Покорителей космоса будет переведен на федеральный уровень. На данный момент министерство культуры запланировало на остаток 2021 года ряд мероприятий, направленных на популяризацию парка. План мероприятий пока не опубликован.