Вчера, 8 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась пресс-конференция, посвященная достижениям нацпроекта «Культура» на территории Саратовской области.

Заместитель министра культуры Владимир Баркетов коснулся развития значимой для Саратовской области тематики покорения космоса. В апреле текущего года в регионе открылся новый парк Покорителей космоса, расположенный на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

Напомним, что 12 апреля, в день космонавтики, новый парк посетил президент РФ Владимир Путин. Сей час по его поручению парк передается на федеральный уровень.