На пресс-конференции, посвященной достижениям нацпроекта «Культура» в Саратовской области заместитель министра культуры Владимир Баркетов рассказал о развитии популярной в Саратовской области тематике покорения космоса.

В 2021 году по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина прошел ряд мероприятий, приуроченных к 60-летию полета в космос Германа Титова. Они направлены на популяризацию космической тематики в Саратовской области.

В апреле текущего года завершилось строительства нового парка Покорителей космоса, который в последствии посетил президент РФ Владимир Путин. По его инициативе парк будет переведен на федеральный уровень. На остаток года запланирован еще ряд мероприятий, призванных популяризировать новый парк. Их список еще не опубликован.