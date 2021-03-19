Вчера в Саратовскую область прибыл замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Вечером в четверг, 18 марта, он принял участие в заседании регионального штаба по подготовке к проведению рейтингового голосования на единой федеральной платформе по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 год.

— В прошлом году Правительство России приняло решение, что голосование по выбору общественных пространств для благоустройства будет проходить на онлайн-площадках. Было решено создать единую платформу для голосования граждан по выбору объектов городской среды — za.gorodsreda.ru. Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году исполняется пять лет. Саратовская область очень достойно участвует в этом проекте. Мы серьезно подходим к вопросу онлайн-голосования. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. При этом, платформа будет задействована не один раз. С 1 июня на базе сайта запустим платформу обратной связи, зададим жителям вопросы: участвовали ли они в голосовании в прежние годы, довольны ли изменениями, которые произошли, качеством и эксплуатацией общественных пространств, которые были благоустроены за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов. Это будет постоянно действующая платформа, — отметил Максим Егоров.