Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова стала лауреатом премии «Будем жить — 2022». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данная премия была создана Всероссийской Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» и посвящена Международному дню борьбы против рака.

Ежегодно в этом мероприятии участвуют более 5000 претендентов со всей страны. Победителей определяют путем общественного голосования, сами пациенты.

— Асят Выкова в настоящее время трудится в должности замминистра здравоохранения Саратовской области, при этом продолжая принимать активное участие в организации оказания медицинской помощи населению. Коллеги и пациенты отмечают не только её высокий профессионализм, но и доброе сердце, готовность прийти на помощь в трудную минуту, — сообщили в министерстве.