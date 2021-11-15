Сегодня, 15 ноября, назначен новый замначальника ГУ МВД по Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместителем начальника регионально ГУ МВД назначен полковник полиции Иван Костенко. Его назначили согласно указу президента России.

Костенко родился в 1974 году в селе Черный Яр Астраханской области. В 2011 году назначен на должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю, а с 2014 года занимал должность в ГУ МВД России по Челябинской области.

Награжден медалью «За доблесть в службе», медалями «За отличие в службе» 2-ой и 3-ей степеней, почетной грамотой МВД России и занесен на Доску Почета за высокие результаты в службе.