Вынесен приговор бывшему заместителю начальника по вопросам миграции отдела полиции No5. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Следствие выяснило, что пользуясь своими должностными полномочиями, он фиктивно ставил на учет иностранных граждан, за что брал взятки, в том числе и в крупном размере.

Как сообщает СКР, в течение 2018-2019 годов он поспособствовал нелегальной прописке пяти иностранцев и одной иностранной семьи, зачастую действуя группой лиц по предварительному сговору.

Полицейский не признавал своей вины. Следствию удалось собрать исчерпывающие доказательства его вины и суд счел их достаточными для вынесения приговора. Ему дали семь лет строгого режима с последующим запретом работать на государственной службе и штрав в 1,1 миллион рублей.