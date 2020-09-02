Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что в декабре 2017 года представитель одной из торговых сетей передал замначальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области взятку — продукты и алкоголь.

Юридическое лицо не привлекли к административной ответственности, ответственным должностным лицам минимизировали назначенное наказание.

Организацию оштрафовали на миллион рублей, этот штраф оплачен.

Ранее суд признал должностное лицо контролирующего органа виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий.