Проведена проверка деятельности Государственной жилищной инспекции после обращения жителя одного из домов в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В апреле в инспекцию поступило четыре обращения, в которых люди сообщали о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Однако, инспекция не предприняла никаких мер для устранения нарушений, чем нарушила Федеральный закон.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении заместителя начальника Государственной жилищной инспекции.