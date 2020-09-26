С 27 по 29 сентября в Саратовской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Температура в пониженных формах рельефа и на поверхности почвы опустится до -2 градусов.

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