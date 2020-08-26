Вчера вечером главы муниципалитетов с зампредом областного правительства обсудили организацию горячего питания в школах и выплаты классным руководителям.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова встретилась «онлайн» с исполняющей обязанности и замминистром образования Еленой Нерозей и Ириной Чинаевой, замминистром здравоохранения Станиславом Шуваловым и начальником отдела надзора по гигиене детей и подростков Галиной Рахмановой.

В ходе совещания было оглашено, что федеральную надбавку к зарплате получат более 14 тысяч классных руководителей в регионе. Данная выплата в зарплате учителей идет отдельной строкой и не вписывается в оклад или стимулирующие. Более того, в получении данной выплаты не играет роли количество детей в классе. Помимо федеральной надбавки у классных руководителей сохранятся региональные надбавки.

Также в регионе дети с первого по четвертый классы будут питаться бесплатно. Ранее в организации данного процесса Роспотребнадзор сделал замечания 17 школам в Саратове и двум в Новоузенске. Сейчас все проблемы в данных школах устранены.

— Все учащиеся с первого по четвертый классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Обращаю ваше внимание – сохраняются льготное питание для учащихся с пятого по 11 классы и выдача молока школьникам с 1 по 4 классы. На эти цели в 2020 году предусмотрено 153,9 миллиона рублей, – сообщила Ирина Седова.