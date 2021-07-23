Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в интервью о внесенном на рассмотрение в Саратовскую областную думу законопроекте о «новом налоге» на имущество организаций.

— О чем эта инициатива?

— Это не новый вид налога, а отмена отдельных преференций касаемо налогообложения административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений в зависимости от кадастровой стоимости согласно статьи 378.2 Налогового кодекса РФ. Тогда же были установлены исключения по площади для торговых центров и нежилых помещений в размере до тысячи и 200 квадратных метров соответственно. Бизнесу был предоставлен шестилетний льготный период по данному виду налога. Теперь отдельные ангажированные эксперты дают проекту заведомо дискредитирующую эмоциональную окраску.

— Какую цель они преследуют?

— Эта инициатива не на руку тем, кто использует различные схемы ухода от налогов. Они-то громче всех и будут кричать о якобы негативных последствиях для малых и средних предприятий, к которым они не относятся. С уверенностью могу сказать, что тех, кто честно работает и платит налоги, эти меры коснутся в минимальной степени. Потенциально попасть под налогообложение от кадастровой стоимости могут порядка 13 тысяч объектов. И самое интересное, что из них только порядка трех тысяч объектов числятся за юридическими лицами. Отметим, что по данным налоговых органов и органов Росреестра порядка десяти тысяч таких объектов принадлежат физическим лицам. Причем отдельные граждане имеют в собственности десятки таких объектов. Это профессиональные рантье. Можно проследить следующую закономерность. Зачастую договоры аренды подписывают физические лица с компаниями, которые им же и принадлежат.

— Есть примеры соотношения уровня доходов рантье и размера налога при принятии закона?

— Пример первый. Физическое лицо сдает в аренду коммерческий объект по улице Танкистов, площадью 270 квадратных метров. Аренда – 500 рублей за квадратный метр, при этом отдельно оплачиваются клининговые и коммунальные услуги, охрана. Доход рантье составит порядка 1,6 миллиона рублей в год, при этом сумма налога при принятии закона составит 17 тысяч рублей. Пример второй. Сдается объект по улице Московская, площадью 430 квадратных метров за 215 тысяч рублей в месяц. Соответственно годовой доход – 2,6 миллиона рублей, а сумма налога – 152 тысячи рублей. Считаю, что уровень налоговой нагрузки вполне сопоставим с получаемыми доходами рантье. В то же время для физических лиц срок уплаты налога на имущество после принятия законопроекта будет приходиться на конец 2023 года.

— Оппоненты этой инициативы говорят о существенном ухудшении для малого и среднего бизнеса. Не предусматривали ли для этой категории какие-то льготы?

— Эта мера затронет только около трех тысяч юридических лиц. Чтобы поддержать добросовестных субъектов МСП, которые владеют этими объектами и самостоятельно осуществляют в них деятельность предложена система налоговых вычетов по площади в зависимости от численности работающих и уровня заработной платы. То есть у предпринимателей будет право сократить налогооблагаемую базу по объекту до 200 квадратных метров общей площади. Если у тебя в штате официально трудоустроены люди, их заработная плата не менее 1,5 минимальных оплат труда, ты можешь оформить вычет. Это позволит, в том числе, дать гарантии соблюдения трудовых прав работников. Также хочу напомнить, что у нас в регионе в 2020 и 2021 годах освобождены от уплаты налога на имущество организации пострадавших от коронавируса видов экономической деятельности, в том числе общественное питание. В целом пакет мер поддержки за два года обошелся бюджету области более чем в 1,5 миллиарда рублей недополученных доходов.

— Изучался ли опыт других регионов в этом направлении?

— Подобные практики уже применяются в Самарской, Кировской и Нижегородской областях, Республике Чувашия и многих других субъектах. Мы обсуждали ситуацию с коллегами из других регионов. Как один из положительных эффектов они отмечают снижение размера арендной платы на объекты коммерческой недвижимости на четыре-шесть процентаов.Рантье стало невыгодно содержать пустующие площади.