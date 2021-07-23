Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в интервью о внесенном на рассмотрение в Саратовскую областную думу законопроекте о «новом налоге» на имущество организаций.

— О чем эта инициатива?

Это не новый вид налога, а отмена отдельных преференций касаемо налогообложения административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений в зависимости от кадастровой стоимости согласно статьи 378.2 Налогового кодекса РФ. Тогда же были установлены исключения по площади для торговых центров и нежилых помещений в размере до тысячи и 200 квадратных метров соответственно. Бизнесу был предоставлен шестилетний льготный период по данному виду налога. Теперь отдельные ангажированные эксперты дают проекту заведомо дискредитирующую эмоциональную окраску.

Какую цель они преследуют?

Эта инициатива не на руку тем, кто использует различные схемы ухода от налогов. Они-то громче всех и будут кричать о якобы негативных последствиях для малых и средних предприятий, к которым они не относятся. С уверенностью могу сказать, что тех, кто честно работает и платит налоги, эти меры коснутся в минимальной степени. Потенциально попасть под налогообложение от кадастровой стоимости могут порядка 13 тысяч объектов. И самое интересное, что из них только порядка трех тысяч объектов числятся за юридическими лицами. Отметим, что по данным налоговых органов и органов Росреестра порядка десяти тысяч таких объектов принадлежат физическим лицам. Причем отдельные граждане имеют в собственности десятки таких объектов. Это профессиональные рантье. Можно проследить следующую закономерность. Зачастую договоры аренды подписывают физические лица с компаниями, которые им же и принадлежат.

Есть примеры соотношения уровня доходов рантье и размера налога при принятии закона?

— Пример первый. Физическое лицо сдает в аренду коммерческий объект по улице Танкистов, площадью 270 квадратных метров. Аренда – 500 рублей за квадратный метр, при этом отдельно оплачиваются клининговые и коммунальные услуги, охрана. Доход рантье составит порядка 1,6 миллиона рублей в год, при этом сумма налога при принятии закона составит 17 тысяч рублей. Пример второй. Сдается объект по улице Московская, площадью 430 квадратных метров за 215 тысяч рублей в месяц. Соответственно годовой доход – 2,6 миллиона рублей, а сумма налога – 152 тысячи рублей. Считаю, что уровень налоговой нагрузки вполне сопоставим с получаемыми доходами рантье. В то же время для физических лиц срок уплаты налога на имущество после принятия законопроекта будет приходиться на конец 2023 года.

Оппоненты этой инициативы говорят о существенном ухудшении для малого и среднего бизнеса. Не предусматривали ли для этой категории какие-то льготы?

Эта мера затронет только около трех тысяч юридических лиц. Чтобы поддержать добросовестных субъектов МСП, которые владеют этими объектами и самостоятельно осуществляют в них деятельность предложена система налоговых вычетов по площади в зависимости от численности работающих и уровня заработной платы. То есть у предпринимателей будет право сократить налогооблагаемую базу по объекту до 200 квадратных метров общей площади. Если у тебя в штате официально трудоустроены люди, их заработная плата не менее 1,5 минимальных оплат труда, ты можешь оформить вычет. Это позволит, в том числе, дать гарантии соблюдения трудовых прав работников. Также хочу напомнить, что у нас в регионе в 2020 и 2021 годах освобождены от уплаты налога на имущество организации пострадавших от коронавируса видов экономической деятельности, в том числе общественное питание. В целом пакет мер поддержки за два года обошелся бюджету области более чем в 1,5 миллиарда рублей недополученных доходов.

Изучался ли опыт других регионов в этом направлении?

Подобные практики уже применяются в Самарской, Кировской и Нижегородской областях, Республике Чувашия и многих других субъектах. Мы обсуждали ситуацию с коллегами из других регионов. Как один из положительных эффектов они отмечают снижение размера арендной платы на объекты коммерческой недвижимости на четыре-шесть процентаов.Рантье стало невыгодно содержать пустующие площади.

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