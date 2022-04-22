Зампред Саратовского правительства высказался о травле школьника младших классов в Энгельсе.

Заместитель председателя правительства Михаил Орлов поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с выездом на место ЧП в Энгельсе разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

— Действия педагога также получат объективную оценку. Отмечу, что настоящий учитель способен дать не только отличные знания, в глазах ученика он, в первую очередь, опора и наставник. Другого подхода здесь быть не может, — обозначил свою позицию Орлов.

Напомним, ранее ученика в Энгельсе подвергли буллингу и побоям его одноклассники.