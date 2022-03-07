Зампреду правительства Саратовской области по социальной сфере Роману Грибову стали поступать угрозы от националистов с Украины. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

По его словам, это связано с проведением в Саратове масштабной акции «Саратов Zа Президента».

— Вчерашняя акция в Парке Победы #СаратовZаПрезидента четко продемонстрировала сплоченность и единство людей. Но после этого мероприятия в директ стали поступать многочисленные угрозы и оскорбления. Авторов этих страничек объединяет одно — нацизм. Их угроз не боюсь! Нацисты не имеют будущего! — отметил Грибов.