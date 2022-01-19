Бюст вольнодумцу Александру Радищеву перед картинной галереей полностью занесло снегом, что сделало его совершенно неузнаваемым.

Лицо скульптуры также оказалось под снежной маской, которую особо впечатлительные горожане сравнили с маской супергероя.

— Увидевши сие по пути на работу, подзавис на несколько секунд: что же напоминает?.. Вспомнил. Полумаска, белый супергеройский костюм (ну не черный же!). Этому городу нужен герой. Чёрт возьми, почему бы нет: Правдамэн, Правдолюбецъ? — иронизирует в соцсети Facebook саратовец Глеб Поспелов.