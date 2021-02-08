Ректор Саратовской консерватории Александр Занорин обратился к своим студентам.

— Я наблюдаю за протестами оппозиции в последние несколько недель, а перед глазами встают события 30-летней давности. Я сам помню события, когда у тогдашней молодежи горели глаза, хотелось перемен. И к чему это привело? К годам разрухи. Очень не хочется повторения этих событий. Однако хочется спросить основных акторов, чего ожидают они от своих действий.

Один-два раза использовали политическое манипулирование. А что дальше? Дальше сказать нечего, цели нет, единения нет. Устроили массовое сборище, видимо, соскучившись по допандемийным временам, выпустили пар. И на этом всё. В следующий раз пришло уже в разы меньше людей. Еще через неделю не вышел бы никто.

Мы живем в современных реалиях, Россия – страна больших возможностей. И людей, которые умеют их использовать, а не просто выходить на улицу и устраивать бунт ради бунта, — говорит Занорин.