Благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина в Саратов будут поставлены 30 трамваев.

Председатель Общественной палаты города Саратова Александр Занорин считает, что городские чиновники и руководители профильных ведомств должны учесть прошлые ошибки и направить грамотных специалистов для отбора трамваев из Москвы

— Опыт прошлых лет важно учитывать и учиться на ошибках. Ни для кого не секрет, что трамваи крайне нужны нашему городу. Это один из самых востребованных видов транспорта. К сожалению, подвижной состав изношен настолько сильно, что они горят прямо на линии.

Благодаря Вячеславу Володину у нас опять появился шанс обновить горэлектротранспорт. Эту возможность необходимо использовать максимально эффективно. Считаю, что администрация города должна направить в Москву для отбора трамваев компетентных специалистов и сотрудников СГЭТ. Полученные вагоны должны повысить безопасность пассажиров, – считает Занорин.