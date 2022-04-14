Ректор Саратовской консерватории имени Собинова Александр Занорин предложил восстановить историческую справедливость и переименовать проспект Кирова в честь Петра Столыпина.

— Петр Аркадьевич Столыпин – известная личность не только для нашего региона, но и для всей страны. В течение нескольких лет он стоял во главе Саратовской губернии и много сделал для ее развития.

Среди его заслуг – рывок в сфере образования. Согласно его плану в России была создана сеть учреждений, где повышали грамотность населения. Именно Петру Столыпину мы обязаны появлением классического университета в областном центре. Открытие саратовской консерватории – это тоже его заслуга, хоть учреждение появилось уже после гибели великого реформатора. К слову, в этом году у нас 110-летний юбилей альма-матер.

Сегодня, в день 160-летия Петра Аркадьевича, вместе со студентами и преподавателями консерватории мы предлагаем обсудить переименование главной пешеходной улицы Саратова, где расположено образовательное учреждение по адресу проспект Кирова, 1, в проспект имени Петра Столыпина. Таким образом будет восстановлена историческая справедливость, — заявил он.