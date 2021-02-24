Домой Рубрики Новости Саратова Занятия для учеников с 1 по 6-е классы отменяются завтра в Саратове РубрикиНовости Саратова Занятия для учеников с 1 по 6-е классы отменяются завтра в Саратове По Новости Саратова - 24.02.2021 619 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 25 февраля в школах Саратова отменяются занятия для учеников с первого по шестые классы, сообщает пресс-служба мэрии города. Отмена связана с аномальным холодом. Ученики с седьмого по 11 классы будут учиться в обычном режиме. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Воробьев: Этот результат демонстрирует качество образования в Саратовской области Панков: Важно слышать мнение предпринимателей Мошенник пообещал саратовцу эротический массаж и оставил его без 108 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Воробьев: Этот результат демонстрирует качество образования в Саратовской области Новости Саратова - 24.02.2021 0 Депутат Саратовской областной думы от фракции "Единая Россия" Андрей Воробьев посетил Балашов и побывал в местном техникуме механизации сельского хозяйства. Парламентарий подчеркнул, что учреждение... Панков: Важно слышать мнение предпринимателей 24.02.2021 Мошенник пообещал саратовцу эротический массаж и оставил его без 108 тыс... 24.02.2021 Регоператор: Аномальные морозы не нарушили график вывоза ТКО 24.02.2021 Предприниматель из Заводского района ответил за незаконную продажу мяса 24.02.2021