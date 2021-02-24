Завтра, 25 февраля в школах Саратова отменяются занятия для учеников с первого по шестые классы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмена связана с аномальным холодом. Ученики с седьмого по 11 классы будут учиться в обычном режиме.

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