Из-за холодов отменены уроки в 28 районах Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Не учатся дети со второго по четвертый класс в 58 школах Аткарского, Базарно-Карабулакского, Дергачевского, Духовницкого, Краснопартизанского, Озинского, Перелюбского и Турковского районов. Со второго по шестой в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Воскресенском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новобурасском, Перелюбском, Петровском, Пугачевском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Федоровском, Хвалынском районах и поселке Михайловский.

Со второго по восьмой класс в пяти школах Базарно-Карабулакского района, со второго по девятый класс в шести школах Базарно-Карабулакского и Перелюбского районов.

Не идут в школу ученики со второго по одиннадцатый класс в Балтайском, Воскресенском, Перелюбском, Саратовском, Татищевском районе и ЗАТО Светлый.

На дистанционную форму обучения переведены 25,32 тысячи человек.