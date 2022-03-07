Вопрос обеспечения доступности продовольствия находится на особом контроле Правительства области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства области.

В связи с ажиотажным спросом на основные социально значимые продовольственные товары в области ведется ежедневный мониторинг запасов ключевых продовольственных товаров как на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, так и в организациях оптовой и розничной торговли.

На сегодняшний день запас продовольственной пшеницы в регионе составляет более 770 тыс. тонн, при годовой потребности области 300 тыс. тонн. Область обеспечена продовольственным зерном не только до нового урожая, но фактически на 2,5 года вперед. Соответственно, обеспечена мукой, крупой и хлебом.

В регионе имеется ряд крупных мельниц, позволяющих произвести муки в 2 раза больше потребности населения и даже поставлять ее на экспорт.

По хлебу объем производства напрямую зависит от потребления. Перебоев с поставкой хлеба нет. На полках магазинов представлен весь ассортимент хлебобулочных изделий местных производителей. При необходимости производство может быть увеличено в 2 раза – до 150 тыс. тонн хлеба в год.

По макаронным изделиям объем готовой продукции на складах производителей и сетей удовлетворяет потребность населения на 3-4 месяца, т.е. до нового урожая. При этом — с учетом существенных запасов пшеницы – он ежедневно пополняется и сохраняется на одном и том же уровне. В прошлом году в регионе было произведено 143 тыс. тонн макаронных изделий как социального, так и более дорого сегмента, что в 7,5 раз выше потребности. Также на полках магазинов широко представлен ассортимент продукции производителей из других регионов.

По подсолнечному маслу регион является одним из лидеров российского производства. В 2021 году было произведено 1.8 млн. тонн подсолнечника и более 500 тыс. тонн масла подсолнечного. Региональный запас складов готовой продукции предприятий заполнен в количестве 1.5 годовой потребности населения области и при этом ежедневно пополняется.

Запас сахара производителей и постоянно пополняемый запас оптового звена и сетей превышает 11,3 тыс. тонн, что достаточно не только до нового урожая, но и практически до конца года.

В конце сентября ожидается производство сахара с урожая сахарной свеклы текущего года. Достигнута договоренность с областным производителем сахара о поставках сахара по сниженным ценам для региональных сетей «Гроздь» и «Спутник».

Кроме того, проведены переговоры с компанией «Резерв» — крупным поставщиком сахара и круп для ключевых федеральных сетей, представленных в Саратовской области, и ведущим производителем сахара в России компанией «Русагро». Проработана оптимальная товаропроводящая цепочка.