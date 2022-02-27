Полицией задержана мошенница, выманившая у двух жертв более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Саратову.

Ранее в Кировский отдел полиции обратилась 23-летняя местная жительница. Она рассказала, что познакомилась с женщиной, которая представилась сотрудницей одного из банков. У девушки имелись проблемы с кредитной историей, и незнакомка обещала помочь в получении займа. Для этого «менеджер банка» попросила внести страховой взнос, который потом вернулся бы вместе с кредитом. Пострадавшая передала неизвестной из своих сбережений более 600 тысяч рублей, которые ей так и не вернулись.

В ходе расследования задержали 43-летнюю женщину, которая уже привлекалась к уголовной ответственности. Также стало известно, что она ранее совершила аналогичное преступление. Подозреваемая обещала оказать такую же услугу и 31-летней женщине, которая передала ей почти 200 тысяч рублей.

По случаям возбуждено уголовное дело. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.