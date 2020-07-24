Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила без изменения решение суда, по которому заправку на трассе закрыли из-за нарушений. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Проверка показала, что объект у села Шило-Голицыно не был оборудован переходно-скоростными полосами от трассы, ведущей из Тамбова в Саратов. Владелец заправки не присоединился к федеральной трассе, не сделал проектную документацию и забыл о работах по оборудованию подъездов переходно-скоростными полосами и их дорожному обустройству. Также отсутствовали технические условия на капитальный ремонт подъездов к объекту.

Все это могло приводило к опасностям на дороге, могло стать причиной ДТП.

Гражданин не согласился с решением суда и подал апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения.