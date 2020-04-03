Министр экономического развития Саратовской области Юлия Шмакова во время онлайн-брифинга прокомментировала слухи о готовящемся постановлении о запрете торговли алкоголем в период карантина.

Она рассказала, что из федерального минэкономразвития к ней поступило рекомендательное письмо не запрещать продажу спиртного в период до конца апреля. Поэтому вопрос о таком ограничении в региональном правительстве рассматриваться не будет.

Также Юлия Швакова прокомментировала сегодняшнюю инициативу двух торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» о полном снятии торговой наценки с продуктов первой необходимости.

По словам министра, подобные меры были предложены и руководству других торговых сетей. В том числе, саратовских.

— Информация о снятии торговой наценки в «Магните» и «Пятерочки» появилась только сегодня, поэтому другим ритейлерам необходимо время, чтобы оценить их возможности. Но, переговоры с ними ведутся, — отметила Юлия Швакова.