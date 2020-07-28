Чиновники администрации Саратова вместе с депутатами городской думы попытались найти точки соприкосновения с байкерами после неуклюжей попытки запретить ночную езду на мотоциклах по девяти улицам Саратова. Пресс-релиз о встрече распространяет пресс-служба мэрии.

Инициатив о запрете движение ночью по девяти улицам родилось в недрах гордумы. Депутат Александр Янклович рассказал об этом мотоциклистам.

— Эта проблема возникла не сейчас. Мы пытаемся ее решить с 2005 года. Мы проводили рейды, обращались с призывами к владельцам мотоциклов, в этом году повесили баннеры. Но нет никакого понимания. Как ездили, так и продолжают ездить в ночное время, а люди уснуть не могут. Семь с половиной тысячи жителей, которые проживают вдоль Усть-Курдюмского шоссе просто не спят по ночам. И сегодня возмущение граждан достигло критической точки. Мы рассматривали вопрос установки шумозащитных экранов, но нам специалисты сказали – это только до пятого этажа, — рассказал депутат.

Представители байкерского движения Николай Жилин и Олег Голованов в свою очередь уверены. Что шум создают не организованные представители мотосообщества, а разрозненные одиночки на неисправных байках. По словам мотоциклистов, в их среде не принято гонять по улицам больше 80 километров в час и будить спящих горожан.

Пока чиновникам и байкерам удалось договориться только до проведения совместных профилактических мероприятий. Вопрос установки запрещающих движение мотоциклов знаков пока остается открытым.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о планируемом запрете ночной езды на мотоциклах по девяти улицам Саратова. Представители байкерского сообщества возмутились такой постановке вопроса. Чуть позже глава администрации города Михаил Исаев пообещал найти компромисс для решения проблемы.

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