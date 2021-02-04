Представитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Игорь Вяткин сообщил на сегодняшнем брифинге о том, какие маски можно носить местным жителям.

В бытовых условиях можно надевать и гигиенические и медицинские, а также тканевые. В медицинских учреждениях допустимо ношение только вторых из них.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что важен и срок ношения. Медицинские — одноразовые, а многоразовые можно носить не более двух часов, потом снимать. Вечером их нужно стирать и гладить, чтобы надеть на следующий день.