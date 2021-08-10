В Саратовской области до 27 августа продлили запрет на пребывание граждан в лесах, введенный из-за высокой пожарной опасности. Приказ министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина вчера, 9 августа, опубликован на портале правовой информации.

На территории лесов сейчас запрещено проводить культурно-массовые мероприятия, также запрещен въезд на машинах, за исключением проезда по дорогам общего пользования. В лесах и возле них запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

Особый противопожарный режим на территории региона введен до начала ноября.