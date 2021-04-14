С сегодняшнего дня, 14 апреля, запущены автобусы к Парку покорителей космоса в Энгельсском районе.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что ранее там планировалось сделать остановку общественного транспорта, с 15 апреля. Поскольку жители проявили к объекту огромный интерес, было решено пустить транспорт на день раньше.

От саратовского вокзала туда будет ездить автобус №246П, из Энгельса от ярмарки еще три: №204 в Степное мимо объекта, №252 в Березовку, №279 в Узморье, мимо Парка.