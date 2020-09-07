Открывается новый рейс из аэропорта «Гагарин» в Саратове в Екатеринбург, сообщает пресс-служба аэропорта.

С 15 сентября авиакомпания Red Wings начнет выполнять регулярные рейсы из «Гагарина» в аэропорт Кольцово. В «столицу Урала» полеты запланированы трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Sukhoi Superjet 100 , рассчитанного на 100 посадочных мест. Вылет из Саратова в 16:55 по местному времени. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет в эти же дни в 14:50 по местному времени. Продажи билетов уже открыты.