Домой Рубрики Новости Саратова Запускаются авиарейсы из Саратова в Санкт-Петербург РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Запускаются авиарейсы из Саратова в Санкт-Петербург По Новости Саратова - 05.01.2022 114 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из Саратова в Санкт-Петербург с 22 января запускаются рейсы авиакомпании Red Wings. Самолет марки Sukhoi Superjet 100 будет летать по вторникам, четвергам и субботам — по питерскому рейсу. Они будут отправляться с 12:30 по 8:10. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу Новости Саратова - 05.01.2022 0 Председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки посетил аэроклуб имени Гагарина в Дубках. Здесь завершен первый этап реконструкции: отремонтированы здания штаба и КПП,... Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения 05.01.2022 На трассе под Саратовом вспыхнуло здание СТО 05.01.2022 Вячеслав Володин: Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. 05.01.2022 Мужчина пострадал в столкновении фуры и легковушки под Саратовом 05.01.2022