Из Саратова в Санкт-Петербург с 22 января запускаются рейсы авиакомпании Red Wings.

Самолет марки Sukhoi Superjet 100 будет летать по вторникам, четвергам и субботам — по питерскому рейсу.

Они будут отправляться с 12:30 по 8:10.