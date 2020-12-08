В связи с новогодними праздниками ожидается рост поездок жителей РФ между городами. Об этом сообщили в ПривЖД.

Чтобы все могли уехать куда хотели, назначаются дополнительные рейсы.

Направления таковы: из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.

Кроме того, можно будет уехать из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский Курорт и Кисловодск.