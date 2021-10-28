Mосковский государственный психолого-педагогический университет проводит бесплатные консультации родителей несовершеннолетних детей.
Можно обратиться за консультацией по вопросам, связанным с:
— индивидуальными и возрастными
особенностями развития ребенка;
— развитием, воспитанием и обучением детей с ОВ3 и инвалидностью,
— отношениями между родителями и
детьми,
— проблемами освоения ребенком
образовательных программ;
— профилактикой проблем социализации и профориентации детей и подростков;
— подготовкой граждан, желающих
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-600-31-14.
Можно также задать вопрос в формате
письменного обращения или заполнить заявку на сайте https://psychologmgppu.ru.
Все консультации анонимны и
конфиденциальны.
Проект будет работать до 20 декабря
2021 года.