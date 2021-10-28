Mосковский государственный психолого-педагогический университет проводит бесплатные консультации родителей несовершеннолетних детей.

Можно обратиться за консультацией по вопросам, связанным с:

— индивидуальными и возрастными
особенностями развития ребенка;

— развитием, воспитанием и обучением детей с ОВ3 и инвалидностью, 

— отношениями между родителями и
детьми, 

— проблемами освоения ребенком
образовательных программ;

— профилактикой проблем социализации и профориентации детей и подростков;

— подготовкой граждан, желающих
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-600-31-14

Можно также задать вопрос в формате
письменного обращения или заполнить заявку на сайте https://psychologmgppu.ru.

Все консультации анонимны и
конфиденциальны.

Проект будет работать до 20 декабря
2021 года.

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