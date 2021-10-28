Mосковский государственный психолого-педагогический университет проводит бесплатные консультации родителей несовершеннолетних детей.

Можно обратиться за консультацией по вопросам, связанным с:

— индивидуальными и возрастными

особенностями развития ребенка;

— развитием, воспитанием и обучением детей с ОВ3 и инвалидностью,

— отношениями между родителями и

детьми,

— проблемами освоения ребенком

образовательных программ;

— профилактикой проблем социализации и профориентации детей и подростков;

— подготовкой граждан, желающих

принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей.

Круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-600-31-14.

Можно также задать вопрос в формате

письменного обращения или заполнить заявку на сайте https://psychologmgppu.ru.

Все консультации анонимны и

конфиденциальны.

Проект будет работать до 20 декабря

2021 года.