24 сентября 2021 года в 9:00 по московскому времени заработала горячая линия

Всероссийской переписи населения. Она создана на базе компании «Ростелеком

Контакт-центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»). Более 170 операторов

контакт-центра прошли специальную подготовку для обслуживания переписи и

приступили к ответам на вопросы населения. Горячая линия по номеру 8-800-707-

2020 работает ежедневно с 9:00 до 21:00 мск до окончания переписи 14 ноября.

Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами

Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. Она состоит из

девяти тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы

потенциальных участников переписи: от простейших (например, о сроках

проведения переписи) до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14

иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки для

ответов). Вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в

Росстат, где оперативно найдут решение.

—При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и

актуальные запросы аудитории. В этом очень помогли страницы переписи в

социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили за

последние полтора года. По ряду вопросов предусмотрено переключение

позвонившего на сотрудников Росстата. В любом случае совместно со

специалистами контакт-центра мы сделаем все, чтобы наш респондент не ушел без

ответа на интересующий его вопрос, — отметил заместитель руководителя

Росстата Павел Смелов.

По словам Павла Смелова, основные подготовительные работы уже выполнены.

Подобраны помещения, переданы в регионы планшетные компьютеры для

переписчиков, подготовлен электронный переписной лист на портале госуслуг,

завершается набор переписчиков и волонтеров переписи.

—Предстоящая перепись впервые будет столь масштабно применять цифровые

технологии. И справиться с ними должен человек с любым уровнем компьютерной

грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей линии. Очень важно

говорить с позвонившим человеком на одном языке, рассказывать о сложном и

технологичном максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание

развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе

операторов. Заботимся о развитии персонала и создании максимально комфортных

условий работы. Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника положительно

влияют на продуктивность и улучшение качества обслуживания, а в результате

довольны обе стороны — и обратившийся человек, и оператор, который помог найти

правильные ответы на его вопросы, — рассказала заместитель генерального

директора — операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина

Филиппская.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с

широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного

переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики

будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с